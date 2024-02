Cinéma Arudy La nuit des Icares Ciné-rencontre Cinéma Saint Michel Arudy, vendredi 8 mars 2024.

Le cinéma St Michel d’Arudy projette les films primés lors du Festival des Icares du cinéma 2023, en partenariat avec le club de parapente de la vallée d’Aspe, ACCOUS D’AILES.

Ces films ne s’adressent pas qu’aux initiés: ils offrent des images magnifiques, des exploits aériens, sportifs…et humains.

Ces 6 courts métrages s’adressent à tous les publics, pratiquant le vol libre ou non NO WAY / DU VENT DANS LA GUEULE / FLYING BETWEEN GIANTS / THE GIRL THAT FOOD HAPPINESS/ MERCI SOLEIL / L’AIR DE RIEN

Pour partager et faire connaitre les exploits et les activités des champions de toutes les disciplines, LA NUIT DES ICARES propose ici une vitrine unique d’un vol libre vivant, vibrant, et sans cesse renouvelé….

En présence de pilotes de l’équipe de la ligue aquitaine de vol libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

