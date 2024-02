Cinéma Arudy La nuit des Icares Ciné-rencontre Cinéma Saint Michel Arudy, vendredi 8 mars 2024.

Cinéma Arudy La nuit des Icares Ciné-rencontre Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Durée 2h10

Projection des films primés lors du Festival des Icares du cinéma 2023 No way / Du vent dans la gueule / Fling between giants / The girl.

Images magnifiques, exploits aériens, sportifs…et humains, 6 courts métrages s’adressant à tous les publics, pratiquant le vol libre ou non. Pour partager et faire connaitre les exploits et les activités des champions de toutes les disciplines, » La nuit des Icares » propose ici une vitrine unique d’un vol libre vivant, vibrant, et sans cesse renouvelé…

En partenariat avec le club de parapente de la vallée d’Aspe « Accous d’Ailes », et en présence de pilotes de l’équipe de la ligue aquitaine de vol libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

