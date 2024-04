Cinéma Arudy Kung Fu Panda 4 Cinéma Saint Michel Arudy, samedi 20 avril 2024.

1h 34min / Aventure, Animation, Comédie, Famille, Arts Martiaux. A partir de 6 ans.

De Mike Mitchell et Stephanie Stine

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Cela pose quelques problèmes évidents. Premièrement, Po maîtrise aussi bien le leadership spirituel que les régimes, et deuxièmement, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion… 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 17:00:00

fin : 2024-04-20

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

