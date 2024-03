Cinéma Arudy Il reste encore demain VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy, dimanche 31 mars 2024.

1h58 / Comédie, Drame VOSTFR

De Paola Cortellesi

Avec Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano

Mariée à un homme autoritaire et violent, Delia, mère de trois enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. L’arrivée d’une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d’imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 21:00:00

fin : 2024-03-31

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

L’événement Cinéma Arudy Il reste encore demain VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées