Cinéma Arudy : Grosse colère et fantaisies

2022-10-29 – 2022-10-29 0h 45min / Animation, Famille À PARTIR DE 3 ANS Programme de cinq courts métrages d’animation. Programme :

– Vague à l’âme de Cloé Coutel (2021, 7′)

– Grosse colère de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (2022, 8′)

– Les Biscuits de Mamy de Frits Standaert (2022, 13′)

– Quand j’avais trop peur du noir de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (2022, 8′)

