Cinéma Arudy : Entre la vie et la mort

Cinéma Arudy : Entre la vie et la mort, 10 juillet 2022, . Cinéma Arudy : Entre la vie et la mort



2022-07-10 – 2022-07-10 1h 35min / Thriller, Drame

De et par Giordano Gederlini

Avec Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme au bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage familier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils. 1h 35min / Thriller, Drame

De et par Giordano Gederlini

Avec Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme au bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage familier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils. 1h 35min / Thriller, Drame

De et par Giordano Gederlini

Avec Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme au bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage familier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils. Allocine dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville