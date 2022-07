Cinéma Arudy : El buen patrón Arudy Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma Arudy : El buen patrón Arudy, 14 juillet 2022, Arudy. Cinéma Arudy : El buen patrón

Cinéma St Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

2022-07-14 21:00:00 – 2022-07-14 Arudy

Pyrénées-Atlantiques Arudy 2h / Comédie .VO

Réalisé par Fernando Leon De Aranoa

Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine… Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ? 2h / Comédie .VO

Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l'usine… Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l'ancestrale fabrique familiale de balances, doit d'urgence sauver la boîte. Il s'y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

Arudy

Lieu Arudy
Cinéma St Michel

