2022-12-01 21:00:00 – 2022-12-01 1h 32min / Animation, Drame, Historique, Biopic

De Eric Warin, Tahir Rana

Par David Bezmozgis, Eric Rutherford

Avec Marion Cotillard, Keira Knightley, Romain Duris Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Face au tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie… 1h 32min / Animation, Drame, Historique, Biopic

