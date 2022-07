Cinéma Arudy : Buzz l’éclair, 15 juillet 2022, .

Cinéma Arudy : Buzz l’éclair



2022-07-15 – 2022-07-15

1h 45min / Animation, Aventure, Comédie, Famille, Science fiction

De Angus MacLane

Par Pete Docter, Angus MacLane

Avec François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…

dernière mise à jour : 2022-07-07 par