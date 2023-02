Cinéma Arudy : Babylon Cinéma Saint Michel, 25 février 2023, Arudy OT Vallée d'Ossau Pyrénées Arudy.

Cinéma Arudy : Babylon

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel Arudy Pyrenees-Atlantiques Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

2023-02-25 – 2023-02-25

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy

Pyrenees-Atlantiques

Arudy

Durée : 3h09. – Drame

Réalisé par Damien Chazelle

Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

allociné

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy

dernière mise à jour : 2023-02-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées