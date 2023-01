Cinéma Arudy : 16 ans Arudy, 27 janvier 2023, Arudy OT Vallée d'Ossau Pyrénées Arudy.

Cinéma Arudy : 16 ans

2023-01-27 – 2023-01-27

Durée : 1h34. – Genre : Drame, Romance

Sortie nationale le 04/01/2023

Réalisé par Philippe Lioret

Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, JEAN-PIERRE LORIT, Nassim Lyes, Arsène Mosca

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.

