Cinéma & Art vidéo : 31e Festival Le Court en dit long Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles Paris, 24 octobre 2023, Paris.

Du mardi 24 octobre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

Pass Festival (plein tarif) – 15€

Pass Festival (tarif réduit) – 12€

Tarif par programme (plein tarif) – 5€

Tarif par programme (tarif réduit) – 3€

A saison exceptionnelle, cadre et dates exceptionnelles ! La 31ème édition du festival Le Court en dit long s’opère à la faveur de la programmation de ré-amarrage du Centre « Les Heures Sauvages_Nef des Marges dans l’ombre des certitudes » du 13 au 29 octobre en In-Situ.

Après un an de programmations déployées en Hors-Les-Murs, dans un espace totalement métamorphosé, le festival présentera en compétition 37 courts métrages, coproductions belges francophones de 23 réalisatrices et 24 réalisateurs, répartis en 7 programmes thématiques : films d’écoles et d’ateliers, premiers films, jouer et réaliser, films de genres, en famille, des réalisatrices, scènes de vies.

Cette année encore, la sélection comprend à la fois des films d’écoles de renom et d’ateliers (INSAS, IAD, Ensav La Cambre, Caméra-etc., Haute école libre de Bruxelles, Haute école Albert Jacquard à Namur, Atelier Zorobabel), des fictions, des animations et des essais cinématographiques, des courts métrages soutenus par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des films autoproduits ou coproduits avec la France. Elle rend compte de la diversité des formes de création et des genres qu’explore la nouvelle génération de cinéastes ancré.e.s en Wallonie et à Bruxelles.

Le Jury décernera les prix suivants :

Le Grand Prix (doté par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris), le Prix de la Mise en Scène (doté par la Sabam for Culture), le Prix du Scénario (doté par le Comité belge de la SACD) et les Prix d’interprétation féminine et masculine (dotés par le Parlement francophone bruxellois).

En outre, le Palmarès sera complété par le Prix du Public (doté par le Centre Wallonie-Bruxelles) et les Prix Coup de Cœur remis par les deux chaînes de télévision belges francophones la RTBF-La Trois et VOO-BeTV.

Cette année, le festival s’axe sur les intrications entre musique et cinéma avec, hors compétition, un programme de clips en Carte blanche à Maxime Pistorio et au Festival VKRS (vendredi 27 octobre à 20h30).

Le samedi 28 octobre, à 11h et à 15h, le festival propose en Ciné-Concert le court métrage d’animation (accessible dès 3 ans) L’ODYSSEE DE CHOUM de Julien Bisaro, avec le No Limit Orchestra qui interprétera la musique de David Reyes.

Ce Ciné-Concert est intégré à Mon Premier Festival – Enfances au cinéma (25-31 octobre 2023)

Master Class du compositeur belge David Reyes (samedi 28 octobre à 16h30) suivie de la Proclamation du Palmarès et de la Remise des Prix (samedi 28 octobre à 18h).

Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles 46 rue Quicampoix 75004 Paris

Contact : https://cwb.fr/agenda/31e-festival-le-court-en-dit-long +33153019696 info@cwb.fr https://www.facebook.com/artsvisuelscwb https://www.facebook.com/artsvisuelscwb https://my.weezevent.com/festival-le-court-en-dit-long?_gl=1*2atzjq*_gcl_au*MjA2NzM1NjcyMC4xNjkwMjcyODYy*_ga*OTcyNjk0MzUuMTY4NTU0NDE4MA..*_ga_39H9VBFX7G*MTY5MjYzMjkzNy43NS4xLjE2OTI2MzMzNDkuNjAuMC4w

Centre Wallonie Bruxelles