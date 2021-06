Cinéma ARIXO « UN TOUR CHEZ MA FILLE » Loudenvielle, 17 juin 2021-17 juin 2021, Loudenvielle.

Cinéma ARIXO « UN TOUR CHEZ MA FILLE » 2021-06-17 20:00:00 – 2021-06-17 Rue du Pic des Gourgs Blancs LOUDENVIELLE

Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Suite de Retour chez ma mère d’Eric Lavaine (2016)

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !

20H – UN TOUR CHEZ MA FILLE

1h 23min / Comédie

De Eric Lavaine Par Eric Lavaine, Héctor Cabello Reyes

Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur

Tarif 7€ adulte – 4€ enfant (- 16 ans) – 5€ étudiant

