Cinéma ARIXO « Super héros malgré lui »
Loudenvielle, 3 mars 2022

Cinéma ARIXO « Super héros malgré lui » Rue du Pic des Gourgs Blancs LOUDENVIELLE Loudenvielle

2022-03-03 20:30:00 – 2022-03-03 Rue du Pic des Gourgs Blancs LOUDENVIELLE

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut… Et encore moins Cédric

20h30 – « Super héros malgré lui »

1h 22min / Comédie

De Philippe Lacheau

Par Philippe Lacheau, Pierre Dudan (II)

Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali

Tarif 7€ adulte – 4€ enfant (- 12 ans) – 5€ (- de 18 ans) et étudiant

cinema.arixo@orange.fr +33 5 62 99 95 35 http://www.vallee-du-louron.com/

