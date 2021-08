Cinéma ARIXO “SPIRIT : L’INDOMPTABLE ” Loudenvielle, 8 août 2021, Loudenvielle.

Cinéma ARIXO “SPIRIT : L’INDOMPTABLE ” 2021-08-08 17:00:00 – 2021-08-08 rue du Pic des Gourgs Blancs LOUDENVIELLE

Loudenvielle Hautes-Pyrénées

SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON DES PLAINES et met en scène la rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera une âme sœur et une véritable inspiration.

17h – SPIRIT : L’INDOMPTABLE

1h 28min / Animation, Aventure, Famille

De Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr. Par Aury Wallington, John Fusco

Avec Isabela Merced, Marsai Martin, Mckenna Grace

Tarif 7€ adulte – 4€ enfant (- 16 ans) – 5€ étudiant

