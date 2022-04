Cinéma ARIXO “SONIC 2”

2h 02min / Animation , Famille , Aventure

De Jeff Fowler

Par Patrick Casey , Josh Miller (LVIII)

Avec Malik Bentalha , Marie-Eugénie Maréchal , Emmanuel Curtil

Titre original Sonic The Hedgehog 2

À PARTIR DE 8 ANS

Tarif 7€ adulte – 4€ enfant (- 12 ans) – 5€ – de 18 ans et étudiant Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties. dernière mise à jour : 2022-04-01 par

