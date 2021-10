Cinéma ARIXO “OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE…” Loudenvielle, 26 octobre 2021, Loudenvielle.

Cinéma ARIXO “OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE…” 2021-10-26 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-26 rue du Pic des Gourgs Blancs LOUDENVIELLE

Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé­ dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

18h – OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE…

1h 26min / Animation, Famille, Aventure

De Toby Genkel, Sean McCormack (II) Par Richard Conroy, Mark Hodkinson

Avec Ava Connolly, Dermot Magennis, Tara Flynn

Tarif 7€ adulte – 4€ enfant (- 16 ans) – 5€ étudiant

