Cinéma ARIXO ” MAIGRET” Loudenvielle, 11 mars 2022, Loudenvielle.

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

20 h 30 – MAIGRET

1h 28min / Policier

De Patrice Leconte Par Jérôme Tonnerre, Patrice Leconte

Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier

Tarif 7€ adulte – 4€ enfant (- 12 ans) – 5€ – de 18 ans et étudiant

cinema.arixo@orange.fr +33 5 62 99 95 35 http://www.vallee-du-louron.com/

