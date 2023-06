Spectacle pour les enfants : Le Théâtre des Pantouflards Cinéma ARIXO Loudenvielle, 2 août 2023, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Spectacle pour enfants : « Le Théâtre des Pantouflards » au cinéma l’Arixo

Une représentation à 15h et une autre à 15h45. Sans réservation. Gratuit. Découvrez l’univers des pantouflards, leurs aventures rocambolesques et les contes traditionnels qu’ils vous proposent..

Cinéma ARIXO LOUDENVIELLE

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



Children’s show: « Le Théâtre des Pantouflards » at the Arixo cinema

One performance at 3pm and another at 3:45pm. No reservation required. Free admission. Discover the world of the pantouflards, their incredible adventures and the traditional tales they tell.

Espectáculo infantil: « Le Théâtre des Pantouflards » en el cine Arixo

Una función a las 15.00 h y otra a las 15.45 h. Sin reserva previa. Entrada gratuita. Descubra el mundo de los pantuflards, sus increíbles aventuras y los cuentos tradicionales que cuentan.

Kindervorstellung: « Le Théâtre des Pantouflards » im Kino L’Arixo

Eine Vorstellung um 15 Uhr und eine weitere um 15.45 Uhr. Ohne vorherige Reservierung. Kostenlos. Entdecken Sie die Welt der Pantoffelhelden, ihre unglaublichen Abenteuer und die traditionellen Märchen, die sie Ihnen vorführen.

