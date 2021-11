Loudenvielle Loudenvielle 65510, Loudenvielle Cinéma ARIXO ” LAS NIÑAS” Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: 65510

Loudenvielle 65510 Loudenvielle 1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec sa mère à Saragosse et étudie dans un collège pour filles dirigé par des bonnes sœurs. Brisa, une nouvelle camarade arrivant de Barcelone, l’entraîne vers une nouvelle étape de sa vie : l’adolescence. 21 h – LAS NIÑAS

1h 30min / Drame

De Pilar Palomero

Par Pilar Palomero

Avec Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoe Arnao

Tarif 7€ adulte – 4€ enfant (- 16 ans) – 5€ étudiant cinema.arixo@orange.fr +33 5 62 99 95 35 http://www.vallee-du-louron.com/

