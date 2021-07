Loudenvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Cinéma ARIXO “AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE” Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loudenvielle

Cinéma ARIXO “AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE” Loudenvielle, 28 juillet 2021, Loudenvielle. Cinéma ARIXO “AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE” 2021-07-28 18:00:00 – 2021-07-28 rue du Pic des Gourgs Blancs LOUDENVIELLE

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Loudenvielle Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 18h – AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE

1h 25min / Animation, Aventure, Famille

De Richard Claus, Jose Zelada Par Richard Claus, Brian Cleveland

Avec Audrey Lamy, Bernardo De Paula, Thom Hoffman

Tarif 7€ adulte – 4€ enfant (- 16 ans) – 5€ étudiant cinema.arixo@orange.fr +33 5 62 99 95 35 http://www.vallee-du-louron.com/ Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. dernière mise à jour : 2021-07-16 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Autres Lieu Loudenvielle Adresse rue du Pic des Gourgs Blancs LOUDENVIELLE Ville Loudenvielle lieuville 42.7968#0.40969