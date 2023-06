Réaliser un film Cinéma Arcel Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne Réaliser un film Cinéma Arcel Corbeil-Essonnes, 21 août 2023, Corbeil-Essonnes. Réaliser un film 21 – 25 août Cinéma Arcel Avoir entre 12 et 17 ans Pour la troisième année consécutive, le réseau des cinémas de Grand Paris Sud propose de sensibiliser le public aux métiers du cinéma à travers la mise en place d’ateliers ludiques ayant pour objectif la réalisation d’un très court-métrage. Le stage sera composé de 5 ateliers de 2h :

– Lundi : écriture

– Mardi : préparation

– Mercredi : tournage

– Jeudi : tournage

– Vendredi : post-production.

+ une séance de restitution avec projection du court-métrage réalisé à l’issue du stage. Cinéma Arcel Place Léon-Cassé 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « resa.cinema@grandparissud.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 78 24 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T13:00:00+02:00 – 2023-08-21T15:00:00+02:00

2023-08-25T13:00:00+02:00 – 2023-08-25T15:00:00+02:00 ©cinemasgps Détails Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes, Essonne Autres Lieu Cinéma Arcel Adresse Place Léon-Cassé 91100 Corbeil-Essonnes Ville Corbeil-Essonnes Departement Essonne Lieu Ville Cinéma Arcel Corbeil-Essonnes

