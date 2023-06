Réaliser un film Cinéma Arcel Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne Réaliser un film Cinéma Arcel Corbeil-Essonnes, 21 août 2023, Corbeil-Essonnes. Réaliser un film 21 – 25 août Cinéma Arcel Avoir entre 6 et 12 ans Pour la troisième année consécutive, le réseau des cinémas de Grand Paris Sud propose de sensibiliser le public aux métiers du cinéma à travers la mise en place d’ateliers ludiques ayant pour objectif la réalisation d’un très court-métrage. Le stage sera composé de 5 ateliers de 2h :

– Lundi : écriture

– Mardi : préparation

– Mercredi : tournage

– Jeudi : tournage

– Vendredi : post-production.

+ une séance de restitution avec projection du court-métrage réalisé à l'issue du stage. Cinéma Arcel Place Léon-Cassé 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

2023-08-21T09:30:00+02:00 – 2023-08-21T11:30:00+02:00

