Lannion Lannion Cinéma Apéro – Festival Tango par la côte Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Cinéma Apéro – Festival Tango par la côte Lannion, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Lannion. Cinéma Apéro – Festival Tango par la côte 2021-07-31 11:00:00 – 2021-07-31 13:00:00 Rue de Kérampont Espace Sainte-Anne

Lannion Côtes d’Armor Avec projections de courts-métrage autour du tango à la salle de conférence de l’espace Sainte-Anne de Lannion, en partenariat avec Cinefilia Tanguera : http://www.cinefiliatanguera.com.

A la fin de la projection, rencontre avec Leonel Mitre, DG de Cinefilia. Avec projections de courts-métrage autour du tango à la salle de conférence de l’espace Sainte-Anne de Lannion, en partenariat avec Cinefilia Tanguera : http://www.cinefiliatanguera.com.

A la fin de la projection, rencontre avec Leonel Mitre, DG de Cinefilia.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Étiquettes évènement : Autres Lieu Lannion Adresse Rue de Kérampont Espace Sainte-Anne Ville Lannion lieuville 48.7303#-3.4609