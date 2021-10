Cinéma APATD, 7 octobre 2021, Paris.

**Cinéma de 14h30 à 16h30** _Projection du film« JUDY» Jeudi 07 octobre_ Avec: Renée ZELLWEGER Hiver 1968. Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichet fermés. Projection du film « Les saisons » Jeudi 14 octobre Après le succès d’OCEANS et du PEUPLE MIGRATEUR, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud nous emmènent au cœur des forêts sauvages pour un sublime voyage à travers le temps. Projection du documentaire « Australie » Jeudi 21 octobre L’Australie est l’une des nations les plus jeunes du monde et c’est la patrie d’une des plus anciennes populations indigènes. Les Australiens sont des survivants, profondément liés à une terre. Projection du film « Les Tontons flingueurs » Mercredi 27 octobre Avec : Lino ventura, Bernard Blier, francis Blanche… Fernand Naudin mène une vie tranquille quand un télégramme l’appelle à Paris. Il arrive à temps pour recueillir le dernier soupir de son ami qui lui confie ses affaires louches en même temps que la garde de sa fille. Et les ennuis commencent….. Ateliers gratuits uniquement sur inscription **Passe sanitaire + masque obligatoire**

