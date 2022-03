Cinéma animations pour la journée internationale du droit des femmes Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Méen-le-Grand

Cinéma animations pour la journée internationale du droit des femmes Saint-Méen-le-Grand, 1 avril 2022, Saint-Méen-le-Grand. Cinéma animations pour la journée internationale du droit des femmes Saint-Méen-le-Grand

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-10

Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine Saint-Méen-le-Grand A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, le cinéma vous propose la projection de deux documentaires : les dames et à la vie, au tarif unique de 4€.

A l’issue de la projection, échanges avec le public autour d’un pot amical.

En parallèle, une exposition a été réalisée par les bénévoles du cinéma. cinema.le-celtic@orange.fr http://www.le-celtic.com/ A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, le cinéma vous propose la projection de deux documentaires : les dames et à la vie, au tarif unique de 4€.

A l’issue de la projection, échanges avec le public autour d’un pot amical.

En parallèle, une exposition a été réalisée par les bénévoles du cinéma. Saint-Méen-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Méen-le-Grand Autres Lieu Saint-Méen-le-Grand Adresse Ville Saint-Méen-le-Grand lieuville Saint-Méen-le-Grand Departement Ille-et-Vilaine

Cinéma animations pour la journée internationale du droit des femmes Saint-Méen-le-Grand 2022-04-01 was last modified: by Cinéma animations pour la journée internationale du droit des femmes Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand 1 avril 2022 ille-et-vilaine Saint-Méen-le-Grand

Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine