Cinéma animation – Bonjour le monde La Sabline – Médiathèque, 15 décembre 2021, Lussac-les-Châteaux. Cinéma animation – Bonjour le monde

La Sabline – Médiathèque, le mercredi 15 décembre à 17:00

Diffusion du film en présence de la réalisatrice Anne-Lise KOEHLER, suivie d’une animation avec l’artiste, autour du dessin. Apportez vos crayons de couleurs !

Tarif adulte : 6 € / Tarif – de 18 ans : 4,50 €

Tout public à partir de 5 ans / En présence de Anne-Lise Koehler La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T17:00:00 2021-12-15T18:30:00

