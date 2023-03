Exposition Jeunes contre le racisme et l’antisémitisme – « Paroles de Collégiens » Remembeur à BONDY 93 Cinéma André Malraux, 21 mars 2023, Bondy.

Dans le cadre du dispositif « Jeunes contre le racisme et l’antisémitisme », de l’Observatoire Départemental des Discriminations et de l’Égalité de Seine-Saint-Denis dont Remembeur est membre partenaire, notre association a animé des cycles d’ateliers d’écritures dans plusieurs collèges entre septembre 2022 et février 2023. Le but de ces ateliers, conduits par notre intervenant le romancier Mabrouck Rachedi, est de libérer la parole des élèves pour qu’ils puissent s’exprimer et rédiger sur leurs propres expériences des discriminations et leurs sentiments d’injustice : placer des mots sur leurs maux. Des slogans ou punchlines issus de leurs écrits ont ainsi été imaginés et ont servi de supports à la réalisation de 15 affiches, mises en image par Ali Guessoum graphiste professionnel.

La restitution de valorisation est présentée dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, mardi 21 mars.

Cinéma André Malraux – 5 cours de la République, 93124 Bondy

21 mars à 14h

En partenarait avec Seine-Saint-Denis Département

Avec le soutien de la Dilcrah

PROGRAMME :

14h15 – Introduction par Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental

14h30 – Film de présentation du projet

14h40 – Présentation des Affiches réalisées par Ali Guessoum par les groupes de Mabrouck Rachedi et lecture de textes choisis par les élèves

15h10 – Présentation des Saynètes écrites par les groupes de Jamila Bensasi et lectures de monologues choisis par les élèves

15h40 – Présentation des « MEME » réalisés par les groupes de Cécile Hadj Hassan et explication par les élèves

16h – Conclusion par Oriane Filhol, Conseillère départementale en charge de la lutte contre les discriminations

16h15 – Goûter autour du buffet

