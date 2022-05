Cinéma allemand et apéro: Sommerhäuser Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Cinéma allemand et apéro: Sommerhäuser Aix-en-Provence, 23 juin 2022, Aix-en-Provence. Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel

2022-06-23 20:30:00 – 2022-06-23 22:30:00

Synopsis :

Été 1976. L’été à son point le plus chaud. Une vague de chaleur. Tout le monde transpire. Les guêpes sont encore plus agaçantes que d’habitude. C’est l’histoire d’une famille qui passe l’été, comme tous les étés, dans son jardin commun. La mort de Sophie, la matriarche autoritaire, révèle des divisions profondes dans les relations familiales et modifie subtilement leur dynamique.



En coopération avec le Goethe-Institut de Lille Une soirée cinéma germanophone estivale avec la projection du film de Sonja Kröner, (2017, 97 minutes), en VOSTFR info@cfaprovence.com +33 4 42 21 29 12

En coopération avec le Goethe-Institut de Lille Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence

