Cinéma Aline Saint-Lary-Soulan, 27 décembre 2021, Saint-Lary-Soulan.

Cinéma Aline

2021-12-27 21:00:00

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021. Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00

2h 06min / Drame, Biopic

De Valérie Lemercier

Par Valérie Lemercier, Brigitte Buc

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique Saint-Lary-Soulan

