Capvern Hautes-Pyrénées Film Drame réalisée par Xavier Beauvois

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo

Durée : 1h55 Synopsis : Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. +33 5 62 39 00 54 Place des Palmiers – Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Capvern

