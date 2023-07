LE SOMMET CINÉ Cinema Alain Resnais Clermont-l’Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault LE SOMMET CINÉ Cinema Alain Resnais Clermont-l’Hérault, 25 juillet 2023, Clermont-l'Hérault. LE SOMMET CINÉ Mardi 25 juillet, 10h00 Cinema Alain Resnais Atelier sur différents lieux – Détails dans le descriptif de la manifestation « Le Sommet Ciné » Un Atelier Ciné-Radio pour tous ! Préparez avec nous une émission de radio autour du Cinéma • Mardi 25 juillet 10h/12h : cinéma Alain Resnais (Rue Roger Salasc – Clermont-l’Hérault)

14h/17h : studio RPH (5, place des fontaines – Saint André de Sangonis) • Mercredi 26 juillet 18h00 : Terrain de Basket – Ancienne cave coopérative d’Octon

Enregistrement prévu en plein air, avant la projection du film LE SOMMET DES DIEUX Informations sur jeunesse@cinema-alainresnais.net Cinema Alain Resnais Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie 0467960395 https://cinema-alainresnais.net/FR/9/cinema-alain-resnais-clermont-l-herault.html https://fr-fr.facebook.com/cinema.alainresnais [{« type »: « email », « value »: « jeunesse@cinema-alainresnais.net »}] [{« link »: « mailto:jeunesse@cinema-alainresnais.net »}] Le cinéma Alain Resnais est un cinéma indépendant basé à Clermont l’Hérault. Géré par l’association Office Culturel du Clermontais depuis 1979, il rayonne largement sur le Pays Cœur d’Hérault. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

