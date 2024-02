Cinéma : Adrien Gombeaud à la Librairie Compagnie Librairie Compagnie Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Adrien Gombeaud à l’occasion de la parution de son essai « Clopes en scope : tabac et cinéma » aux Éditions Espaces & Signes.

Au programme : discussion, signature

Venez découvrir “Clopes en scope : tabac et cinéma” publié aux Éditions Espaces & Signes.

Un livre passionnant sur les liens entre le tabac et le cinéma, avec l’évocation d’images iconiques comme Humphrey Bogart noyé dans un nuage de fumée ou Jacques Tati inséparable de sa pipe. Deux univers qui jouent du rêve et du fantasme, qui se retrouvent et s’alimentent l’un l’autre.

Adrien Gombeaud est journaliste et critique de cinéma.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005

