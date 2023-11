Rencontres du cinéma italien à Toulouse Cinéma ABC Toulouse, 24 novembre 2023, Toulouse.

Rencontres du cinéma italien à Toulouse 24 novembre – 3 décembre Cinéma ABC Tarifs du cinéma ABC : 4,50€ / 6€ / 8€ | Se référer aux prix indiqués sur le site web du festival pour les séances dans d’autres salles

19e édition du festival

Créé par l’association Cinéma Paradiso en 2005, le festival se tient chaque année en décembre, et donne à voir le meilleur du cinéma italien contemporain.

Pour cette nouvelle édition, quelque 21 films (dont 7 en compétition et 2 en avant-première) seront projetés à Toulouse, et 22 autres dans l’agglomération toulousaine et au-délà .

Également au programme : un hommage au réalisateur Pietro Germi à la Cinémathèque, une exposition photographique sur les réalisatrices italiennes du nouveau millénaire, des rencontres avec les invité(e)s, des débats…

Lieux participants

Le festival se tient principalement à Toulouse, au cinéma ABC.

Il se déploie également à la Cinémathèque, ainsi que dans des communes de Toulouse Métropole :

À L’Union, au cinéma Le Lumière

À Aucamville, au cinéma Jean Marais

À Castelginest, au cinéma Le Castelia

Des séances sont aussi programmées dans des cinémas situés hors Toulouse Métropole.

Temps forts de la programmation

Les temps forts de la programmation du festival au cinéma ABC, principale salle de diffusion des Rencontres du cinéma italien à Toulouse.

Tous les films sont proposés en VOSTFR

Vendredi 24 novembre

À 15h30 : démarrage du festival avec la projection du film Dernière nuit à Milan » de Andrea Di Stefano

Puis focus sur la nouvelle génération de réalisateurs italiens, avec la projection de 2 films de Fabio Mollo :

À 18h : projection de Nata per te

À 20h : projection de My soul summer

Samedi 25 novembre

À 20h30 : projection du film Io vivo altrove ! de Giuseppe Battiston (en compétition), en présence du réalisateur et comédien Giuseppe Battiston et de la comédienne Ariella Reggio

Dimanche 26 novembre

À 17h30 : projection du film Primadonna de Marta Savina (en compétition), en présence de l’actrice principale Claudia Gusmano

Mardi 28 novembre

À 17h30 : projection du film Il signore delle formiche de Gianni Amelio, suivi d’un débat animé par Giovanna Montermini, enseignante d’italien du Département Langues et Cultures de l’Universtié Toulouse Capitole.

En partenariat avec « Cinémas du monde » : une collaboration entre la Mission Culture des bibliothèques et le Département Langues et Cultures de l’Université Toulouse Capitole.

Mercredi 29 novembre

À 20h30 : projection du film Ti mangio il cuore de Pippo Mezzapesa (en compétition), en présence de l’acteur principal du film Francesco Patanè

Jeudi 30 novembre

À 18h : projection du film Quando de Walter Veltroni (en compétition) , suivi d’un débat animé par Mario Formica Enseignant en Stratégie et Innovation à TSM

Vendredi 1er décembre

À 20h30 : projection du film L’anima in pace de Ciro Formisano (en compétition), en présence du réalisateur Ciro Formisano et de l’actrice principale Livia Antonelli

Samedi 2 décembre

À 15h : projection du film Primadonna de Marta Savina (en compétition), en présence de la réalisatrice

À 17h30 : projection du film La bella estate de Laura Luchetti (en compétition), en présence de l’actrice principale du film Yile Yara Vianello

À 20h15 : soirée de clôture et palmarès, puis projection du film Adagio de Stefano Sollima

Programmation complète et détaillée sur le site web du festival.

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/ [{« link »: « https://www.cinemaitalientoulouse.com/ »}] L’ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T15:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-12-03T13:30:00+01:00 – 2023-12-03T21:00:00+01:00

© affiche Alain Lacki