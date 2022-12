Festival Cinéma et Droits de l’Homme Cinéma ABC Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tarif A : tarifs en vigueur dans le cinéma concerné // Tarif B : entrée libre et participation appréciée

Au programme de la 16e édition du festival : films, débats, rencontres et expositions. Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/ L’ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Le festival Les Droits Humains ne sont jamais totalement acquis et l’actualité internationale en offre un triste spectacle. Sur cette toile de fond problématique, quelle place l’art cinématographique peut-il occuper dans une démarche progressiste ?

Cette 16e édition du festival propose 2 semaines de projections et de débats : 15 films sélectionnés par des organisations de solidarité internationale (ACAT, Amnesty International, CCFD Terre Solidaire, École des droits humains et de la terre, Les Amis du Monde Diplomatique, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières) traitant de sujets divers sont mis à l’affiche. Les projections sont suivies de débats menés par des intervenants spécialistes des sujets traités. Les lieux de projection sur Toulouse Métropole À Blagnac : cinéma Le Rex À Colomiers : cinéma Véo Le Central À Toulouse : cinéma ABC

Salle du Sénéchal À Tournefeuille : cinéma Utopia Le programme à Toulouse et dans sa métropole Au cinéma ABC Lundi 9 janvier : 19h30 : vernissage de l’exposition En équilibre d’Antoine Bazin – MdM

20h30 : projection de Les femmes du pavillon J (tarif A) Mardi 10 janvier : 20h30 : projection de Numéro 387 (tarif A) Jeudi 12 janvier : 20h : projection de Goliath (tarif A) Vendredi 13 janvier : 20h : projection de L’Empire du Silence (tarif A) Dans les autres salles Samedi 7 janvier : 15h : vernissage de l’exposition Amnesty 50 ans à l’Espace Diversités Laïcité

16h : projection de Présumé coupable à l’Espace Diversités Laïcité (tarif B) Dimanche 8 janvier : 11h : projection de Le Chant des vivants à l’American Cosmograph (tarif A) Mercredi 11 janvier : 20h30 : projection de Wagner au cinéma Le Cratère (tarif A) Jeudi 12 janvier : 20h30 : projection de Nous tous au cinéma Véo (tarif A)

21h : projection de Et il y eut un matin au cinéma Le Rex (tarif A) Samedi 14 janvier : 16h : projection de De quelles couleurs sommes-nous faits ? à l’Espace Diversités Laïcité (tarif B) Dimanche 15 janvier : 11h: projection de Les Autres Chemins au cinéma Utopia Tournefeuille (tarif A) Mardi 17 janvier : 18h : projection de Média crash à la Salle du Sénéchal (tarif B)

20h : projection de Les Repentis au cinéma Le Cratère (tarif A) Dimanche 22 janvier : 14h : projection de Nous tous à l’Auditorium des Abattoirs (tarif B). Séance suivie d’un goûter de clôture Détails et programmation complète en région sur le site web du festival

