Réservations et retrait des tickets à la caisse du cinéma ABC Tarifs à l’unité : – 8 € (plein tarif) – 6 € (tarif réduit) – 3,50 € (scolaires et groupes 15 personnes et +)

Ce festival donne à voir le meilleur du cinéma italien contemporain.

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Jeanne d'Arc

05 61 21 20 46 http://abc-toulouse.fr L’ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public. En 1950, quelques enseignants cinéphiles créent le Ciné-Club de la jeunesse de Toulouse (le CCJT). Ils louent le cinéma du quartier Saint-Sernin, à deux pas de la basilique, pour y projeter des films. En 1966, le CCJT rachète le lieu puis le transforme, en 1975, en un complexe de 3 salles. L’ABC est l’un des premiers cinéma français à obtenir le classement « Arts et Essai ».Programmation et équipementsL’ABC dispose de 3 salles climatisées, toutes équipées de projecteurs numériques, 35 mm et du Dolby Surround, pour un total de 390 places. Il diffuse des films indépendants en VO et jeune public et est affilié au réseau Europa cinémas qui défend le cinéma européen. L’ABC porte également des missions à vocation culturelle et éducative, notamment pour les scolaires.A savoirAu dernier étage, le cinéma dispose d’un centre d’archives et d’une salle de réunion pour le travail en atelier – notamment pour des scolaires.A noterPour compléter les projections de films jeune public, des ciné-goûters sont régulièrement offerts.

Le cinéma italien à l’honneur

Créé par l’association Cinéma Paradiso en 2005, le festival se tient chaque année en décembre au cinéma ABC de Toulouse, et dans une dizaine de salles du département de la Haute-Garonne et de la région Occitanie.

Il se tient également dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse.

Programme de la18e édition

20 films seront projetés lors de cette nouvelle édition : des avant-premières, un panorama et une compétition composée de 7 films inédits qui concourrent pour 3 prix (Jury, Public, Jury Etudiants).

Parmi les réalisateurs et acteurs invités : Chiara Bellosi pour Calcinculo, Francesco Patanè pour Il cattivo poeta, Michele Vannucci pour Delta, et Margherita Rebegianni et Luca Nozzoli pour Settembre de Giulia louise Steigerwalt qui a reçu le Nastri d’argento 2022 en tant meilleure nouvelle réalisatrice.

Temps fort de cette 18e édition, une soirée d’hommage au réalisateur Jacques Perrin, qui avait débuté sa carrière en Italie et a tourné avec des réalisateurs prestigieux (Valerio Zurlini, Mauro Bolognini, Giuseppe Tornatore), vendredi 2 décembre à partir de 20h.

Une projection unique est également proposée en partenariat avec le WICIP (Women in Italian Cinema and Inclusive Project) et l’Age d’or le mercredi 30 novembre à 20h30 avec le film d’Emma Dante, Le sorelle Macaluso.

Retrouvez toute la programmation sur le site web des Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse.



