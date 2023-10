Vingt mille lieux sur la terre Cinéma ABC Toulouse, 11 mai 2022, Toulouse.

Rencontres, débats et ateliers

Dans le cadre de L’histoire à venir

Du 12 au 15 mai 2022, la 5e édition du festival L’histoire à venir proposera 65 rencontres, débats et ateliers dans différents lieux de Toulouse. 110 invité·es, chercheur·ses en histoire, en sciences humaines et sociales, auteur·rices et journalistes exploreront les « Vingt mille lieux sur la Terre » qui viendront nourrir la thématique de l’édition 2022.

Les lieux façonnent nos rapports au monde : les sociétés humaines et animales comme les milieux naturels s’inscrivent dans des espaces qui sont autant le produit de nos interactions qu’un cadre qui les contraint. Les lieux définissent les appartenances sociales et juridiques, fondent les sociétés politiques, déterminent les relations entre voisins proches ou lointains. Ils peuvent générer des droits, incarner une souveraineté, conférer une dimension sacrée, offrir des ressources.

Parce que nous habitons toujours quelque part, nous nous pensons à partir de ces espaces, que nous aborderons durant le festival à différentes échelles : de la grotte à la steppe, de la maison au voisinage, de l’espace national ou impérial aux circulations océaniques ou transcontinentales, de la citoyenneté́ aux migrations. Ce vagabondage nous mènera tout autour de la planète, de la préhistoire à nos jours, pour comprendre ce que les lieux ont fait à notre histoire.

Infos pratiques :

du 12 au 15 mai 2022

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/ L'ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d'Arc

