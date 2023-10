Printemps du Cinéma Israélien, 16e édition Cinéma ABC Toulouse, 8 mai 2022, Toulouse.

Printemps du Cinéma Israélien, 16e édition 9 – 29 mai 2022 Cinéma ABC Tarifs en vigueur dans les cinémas participants

16e édition du festival

Organisé par l’association Hebraica, le Printemps du Cinéma Israélien propose de rencontrer l’un des cinémas les plus toniques actuellement. La partie immergée se voit dans les séries qui connaissent un succès mondial. Mais ce cinéma impressionne par ses innovations, par son caractère social, le plus souvent critique d’une société et d’un mode de vie.

Cette édition prévoit un programme surprenant. Il fera la part belle aux séries qui ont étonné le monde, depuis Shtisel à Fauda. Les invités ont foulé les plus grands festivals, tel Nadav Lapid et Sassoon Gabay. Les cinémas et les villes partenaires continuent de partager les sorties de ce cinéma ainsi que son patrimoine.

Inauguration le lundi 9 mai 2022 à 20h au cinéma ABC

Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse

Du 9 au 29 mai 2022

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/ [{« link »: « https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema »}, {« link »: « https://www.hebraica-toulouse.com/printemps-du-cinema-israelien »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Hebraica-Toulouse-1483373628444646 »}] L’ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

