Rétrospective Patricio Guzmán Cinéma ABC Toulouse, 21 mars 2022, Toulouse.

Dans le cadre de la 34e édition du festival Cinélatino

Patricio Guzmán est un réalisateur chilien majeur, documentariste essentiel du cinéma latino-américain. Pendant ces 50 dernières années, Patricio Guzmán a associé viscéralement le cinéma et son pays à travers des œuvres reconnues internationalement.

La rétrospective que lui consacre cette année Cinélatino dessine le fil mémoriel de son œuvre et de sa vie. La mémoire historique, intime ou collective, celle de chacun chacune et celle des peuples, est le moteur de tous ses films.

Patricio Guzmán sera présent lors de la 34e édition du festival Cinélatino pour accompagner cette rétrospective en 15 films (longs et courts-métrages).

Programmation

*Projections

*15 films de Patricio Guzmán seront projetés dans les salles participantes

Consultez le programme des projections sur le site web du festival

Samedi 26 mars à 17h30 : De la mémoire aux étoiles, rencontre avec Patricio Guzmán – Cinémathèque de Toulouse (entrée libre)

Rencontre en présence du réalisateur Patricio Guzmán, de Clément Puget (historien, maître de conférence en cinéma et audiovisuel à l’université Bordeaux Montaigne et spécialiste de l’œuvre de Patricio Guzmán) et de Thierry Contini (astrophysicien et directeur de recherche au CNRS de Toulouse).

En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, Revus & Corrigés, la Cité de l’Espace et l’Envol des Pionniers

Infos pratiques

Du 22 mars au 3 avril 2022

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/ L'ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d'Arc

Photo de Patricio Guzmán