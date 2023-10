Cet évènement est passé Les Rencontres du Cinéma Italien 2021 Cinéma ABC Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Les Rencontres du Cinéma Italien 2021 Cinéma ABC Toulouse, 25 novembre 2021, Toulouse. Les Rencontres du Cinéma Italien 2021 26 novembre – 5 décembre 2021 Cinéma ABC Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € / Cartes Festival 4 places : 22 € + cartes réduction cinéma ABC Festival du film italien *Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse * Créée en 2005, l’association Cinéma Paradiso organise « Les Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse ». Au fil du temps, ce festival est devenu un rendez-vous attendu et incontournable du cinéma italien contemporain. Il est le seul festival de cinéma italien sur toute la région du Grand Sud-Ouest. Il a lieu à l’ABC de Toulouse depuis sa création et dans une dizaine de salles du département de la Haute-Garonne et de la région Occitanie. 20 films inédits sont projetés et 3 prix sont décernés : Public, Jury et Jury étudiants. Plus d’infos Site du Festival Infos pratiques Du 26 novembre au 5 décembre au cinéma ABC et dans 10 salles en périphérie. Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/ L’ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T00:00:00+01:00 – 2021-11-26T23:59:00+01:00

2021-12-05T00:00:00+01:00 – 2021-12-05T23:59:00+01:00 SaisonCinema Affiche du festival Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cinéma ABC Adresse 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Cinéma ABC Toulouse latitude longitude 43.609178;1.443858

Cinéma ABC Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/