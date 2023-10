Latino-Docs 2021 Cinéma ABC Toulouse, 16 novembre 2021, Toulouse.

Festival de films documentaires sur l’Amérique latine et les Caraïbes

Latino-Docs est un festival de films documentaires sur l’Amérique latine et les Caraïbes, organisé par les comités toulousains de France Amérique Latine et France Cuba. Il se tiendra à Toulouse du 17 au 22 novembre 2021.

Le thème choisi pour cette treizième édition est : « Auto-organisation, auto-gestion, autonomie ». Ces mots résonnent très fort dans un contexte de pandémie qui continue à révéler les violences et les défaillances de gouvernements militarisés, inégalitaires et autoritaires. Ainsi, par des mobilisations germant dans le terreau de la contrainte, le peuple prend soin du peuple avec une humanité, une détermination et une créativité non dénuées de joie, même au cœur de contextes terrifiants.

Pour la délégation de zapatistes qui a traversé l’océan à bord de la caravelle La Montaña, l’année 2021 est celle de la _« dé-conquête de l’Amérique, pour conquérir l’Europe solidaire ». _

« Sans une Amazonie vivante, il n’y aura pas d’avenir pour l’humanité », dit l’appel mondial des peuples de l’Amazonie auto-organisés en Assemblée mondiale contre un extractivisme ravageur.

En Colombie, la population prend la rue et bloque l’économie pour faire entendre sa voix contre des lois néolibérales. Dans tous les pays, les femmes se rassemblent et se dressent, revendiquant des droits, réclamant justice. « Bolsonaro est pire que le virus », scandent les brésiliennes…

Forte de ces souffles et de bien d’autres, la nouvelle édition du festival souhaite faire la part belle à ce qui naît de l’auto-gouvernance des peuples.

Du 17 au 22 novembre 2021

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France

