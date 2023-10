Cet évènement est passé Kinopolska Cinéma ABC Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Kinopolska Cinéma ABC Toulouse, 7 novembre 2021, Toulouse. Kinopolska 8 – 10 novembre 2021 Cinéma ABC Tarifs : 8€ / 6€ 14e édition du festival du film polonais *Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse * Plus d’infos A chacun son été : lundi 8 novembre à 19h

lundi 8 novembre à 19h Le plus loin d’ici : lundi 8 novembre à 21h

lundi 8 novembre à 21h Amateurs : mardi 9 novembre à 18h30

mardi 9 novembre à 18h30 Il n’y aura plus jamais de neige : mardi 9 novembre à 21h

mardi 9 novembre à 21h La chute du mur commence en Pologne : mercredi 10 novembre à 20h30 (soirée de clôture) Retrouvez le programme sur le site Apolina Infos pratiques Du 8 au 10 novembre 2021 Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/ L'ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d'Arc

