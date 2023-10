Fifigrot 2021 Cinéma ABC Toulouse, 19 septembre 2021, Toulouse.

Festival International du Film Grolandais de Toulouse fête ses 10 ans !

*Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse *

Dix ans déjà que Fifigrot envahit les salles obscures de la Présipauté toulousaine, et propose chaque année une centaine de films en avant-première, rares ou inédits, pépites d’esprit grolandais, décalées et barrées à souhait, satires sociales ou à l’humour déjanté; le tout accompagné de spectacles, performances, théâtre de rue, concerts, expositions et rencontres littéraires.

Cet anniversaire sera marqué par l’organisation des Grolympiades ! Préparez-vous bien… Épreuves loufoques et improbables seront au rendez-vous dans le Gro village du festival, port Viguerie du credi 22 au gromanche 26 septemb’.

Côté cinéma & À côtés

Films en compétition, longs et courts métrages, seront proposés aux côtés des films de la section grolympique et des traditionnelles sections : Gro Zical, Gro l’Art, Made in ici, et quelques nouvelles, sur une centaine de projections dans des salles de cinéma partenaires… mais aussi en plein air dans le village du festival ou encore sur la place du Ravelin.

De nombreux invités seront là pour accompagner les films.

Rencontres littéraires et séances de dédicaces, apéros concerts, spectacles accompagneront la programmation cinématographique.

Inauguration le lundi 20 septembre à l’American Cosmograph et le mercredi 22 septembre, inauguration du village Port Viguerie

Infos pratiques

Du 20 au 26 septembre 2021

Tous les concerts, rencontres et expositions sont gratuits ou sur participation libre.

Plusieurs séances de cinéma sont également libre d’accès et le système de Pass cinéma permet de proposer des tarifs très avantageux.

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France. L'ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d'Arc

