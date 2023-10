Cet évènement est passé En salle : Festival Cinélatino Cinéma ABC Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse En salle : Festival Cinélatino Cinéma ABC Toulouse, 8 juin 2021, Toulouse. En salle : Festival Cinélatino 9 – 13 juin 2021 Cinéma ABC > Billets à l’unité :Plein tarif : 7,5€ ou tarif habituel des salles si plus avantageuxTarif réduit : 5,5€ (étudiant·es, demandeurs et demandeuses d’emploi, RSA, retraité·es sur présentation d’un j Le Festival de film Cinélatino Du 9 au 13 juin, vous pourrez (re)voir sur grand écran les films primés en mars, rencontrer enfin la documentariste brésilienne Maria Augusta Ramos, dont l’hommage co-produit avec La Cinémathèque de Toulouse était initialement prévu en mars 2020, mais aussi le grand acteur chilien Alfredo Castro qui sera finalement présent pour l’hommage qui lui sera rendu cette année. Vous pourrez aussi (re)découvrir Latino bar, en hommage à Paul Leduc, grand réalisateur mexicain récemment disparu. Hormis La Cinémathèque de Toulouse, vos salles habituelles (ABC, American Cosmograph, Cratère, Instituto Cervantes, Gaumont Wilson) vous attendent pour retrouver une partie des sections de mars : « Le goût du rire », « Panorama des associations », « Découvertes » et « Reprises ». Le Centre culturel Alban Minville accueillera quant à lui une création Ciné-Concert intitulée « Mosaïques d’Argentine ». Deux expositions à découvrir Du 9 au 13 juin : Cinélatino, en ligne ou en salle, expose ses films – Cour de la Cinémathèque

Du 20 mai au 23 juillet : Exilarte – Instituto Cervantes. Télécharger la grille horaires Plus d’infos Voir l’ensemble de la programmation sur le site du Festival Cinélatino //www.youtube.com/embed/ulwfcongyJg Infos pratiques En salle, du 9 au 13 juin Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/ [{« data »: {« author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC1GJNtQ5gauhHCuzjT0gJ2A », « author »: « Cinu00e9latino », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 640, « html »: « « , « type »: « video », « title »: « Bande Annonce CINELATINO Session Juin 2021 », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ulwfcongyJg/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ulwfcongyJg », « thumbnail_height »: 480}, « link »: « http://www.youtube.com/embed/ulwfcongyJg »}] L’ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

