En ligne : Festival Cinéma et Droits de l’Homme 2021 Cinéma ABC Toulouse, 8 janvier 2021, Toulouse.

En ligne : Festival Cinéma et Droits de l’Homme 2021 9 – 23 janvier 2021 Cinéma ABC Gratuit

14ème édition du Festival Cinéma et Droits de l’Homme exceptionnellement en ligne

Du 9 au 23 janvier 2021, le Festival Cinéma et Droits de l’Homme prend le relais après onze éditions régionales du Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) à Toulouse et en région. Des documentaires et des projections qui n’auront pas lieu en raison de la crise sanitaire, dans quinze salles de cinéma mais en ligne, pour découvrir deux films, s’informer et échanger avec des spécialistes des sujets présentés.

Six organisations (Amnesty international, CCFD terre-solidaire, École des droits de l’Homme, Médecins sans frontières, Médecins du monde et les Amis du monde diplomatique), soutenues par de nombreux partenaires, proposeront au public, dès la réouverture des salles de cinéma de l’agglomération toulousaine, de Tarbes, Cahors, Lavelanet, Saint Girons, l’Isle Jourdain, … de visionner la suite de la programmation, soit les quatorze autres documentaires et films issus d’une sélection faite par ces différentes associations.

Les thématiques abordées pour cette 14ème édition : la liberté d’expression, les droits des femmes, la souffrance au travail, les conflits armés et leurs cortèges de victimes civiles, les mineurs isolés, les dérives du numérique…

A l’issue des films, une discussion-débat en ligne est organisée avec la participation de spécialistes du pays ou des sujets traités. L’organisation de ces discussions est répartie entre les associations organisatrices suivant l’expertise de chacune (connaissance du pays et/ou de la thématique). Des associations partenaires, des réalisateurs, des universitaires sont également invités à participer aux débats.

Bon festival, venez nombreux voir et débattre en ligne !

Au programme

*Deux projections en VOD : *

*Débats : *

Le samedi 16 janvier à 17h, sur le conflit israélo-palestinien avec Pierre Stambul, porte-parole de l’UJFP (Union Juive Française pour la Paix) et Sarah Katz, militante pour la Palestine,

Le samedi 23 janvier à 17h, sur les exploitées de la mondialisation avec Nayla Ajaltouli coordinatrice du collectif “Éthique sur l’étiquette” et Marie Graciet, ex-inspectrice du travail et militante CGT.

Plus d’infos

Site du Festival Cinéma et Droits de l’Homme

Page Facebook de ce Festival

//www.youtube.com/embed/OaQYRdIzZIM

Infos pratiques

Le jour du débat vous pourrez poser vos questions en direct aux intervenants. Vous pouvez également les adresser en amont par email à : contact@festival-cinema-droitsdelhomme.fr

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/ [{« data »: {« author »: « Amis Monde diplomatique », « cache_age »: 86400, « description »: « Festival Cinu00e9ma et Droits de l’Homme : pru00e9sentation du Festival Cinu00e9ma et Droits de l’Homme 2021 », « type »: « video », « title »: « FCDH 2021 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/OaQYRdIzZIM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=OaQYRdIzZIM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCm1lsKNkQpSu0rNkeIHrJEA », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « http://www.youtube.com/embed/OaQYRdIzZIM », « type »: « oembed »}] L’ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-09T00:00:00+01:00 – 2021-01-09T23:59:00+01:00

2021-01-23T00:00:00+01:00 – 2021-01-23T23:59:00+01:00

Photo de l’Affiche