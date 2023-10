Annulé / Les Rencontres du Cinéma Italien 2020 Cinéma ABC Toulouse, 18 décembre 2020, Toulouse.

Les salles de cinéma n’étant pas autorisées à rouvrir le 15 décembre, ce week-end de cinéma italien qui devait aura lieu les samedi 19 et dimanche 20 décembre au cinéma ABC, est annulé.

Festival du film italien / Week-end de films italiens en avant-premières

Créée en 2005, l’association Cinéma Paradiso organise chaque année en décembre « Les Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse » qui ont pour objectif de faire découvrir à Toulouse et en Région le meilleur du cinéma italien contemporain, en présence d’acteurs et de réalisateurs majeurs de ce cinéma et en multipliant les hommages et projections spéciales.

Au fil du temps, (16 ans cette année), il est devenu un rendez-vous attendu et incontournable du cinéma italien d’aujourd’hui. Il est le seul festival de cinéma italien sur toute la Région du Grand Sud-Ouest.

Il a lieu à l’ABC de Toulouse, salle d’attache depuis la création du festival.

6 films italiens sont projetés en avant-premières.

Ce week-end aura lieu uniquement au cinéma ABC de Toulouse et dans le strict respect des consignes sanitaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-12-19T00:00:00+01:00 – 2020-12-19T23:59:00+01:00

2020-12-20T00:00:00+01:00 – 2020-12-20T23:59:00+01:00