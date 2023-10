Latino-Docs : deux soirées en ligne Cinéma ABC Toulouse, 20 novembre 2020, Toulouse.

Latino-Docs ne peut pas avoir lieu comme l’aurait voulu l’équipe organisatrice : un festival favorisant les rencontres réelles et les moments d’échanges informels qui font émerger des alternatives et donnent de la force aux luttes collectives. Mais, après réflexion, comme il tient à coeur à cette équipe, de continuer à résister, à penser, à sensibiliser, à débattre, elle tente l’expérience de deux soirées d’un autre genre en proposant des documentaires en ligne en partenariat avec Cinélatino et des interventions de personnes concernées et spécialistes du sujet. L’échange se fera via le chat en ligne.

Vendredi 20 novembre à partir de 20h : Soirée de courts-métrages sur le soulèvement populaire au Chili, en partenariat avec Ciné Latino.

Un an après le début de l’insurrection au Chili qui a conduit au référendum pour une nouvelle constitution en octobre 2020, cette première soirée est consacrée au mouvement populaire chilien pour la dignité, l’égalité et la fin du modèle néolibéral hérité de la dictature.

Tous les films sont sous-titrés en français. Pour accéder au film et aux présentations, il vous suffit de cliquer sur le lien ici ce vendredi à 20h. Vous pourrez poser vos questions via le chat de la vidéo.

Samedi 21 novembre à 21h : Soirée organisée par le collectif féministe de Latino Docs et Sueltas Colectiva.

Diffusion du film Cachada de Marlén Viñayo. Une cachada, c’est une chance. Elle se présente à des vendeuses ambulantes salvadoriennes sous forme d’un atelier-théâtre au cours duquel elles mettent en scène leurs histoires douloureuses, entre abus, violence et manque d’amour. Le film suit leur évolution tout au long du processus qui, par l’expression et l’élaboration de leurs souffrances, bouleverse leur vie. Un film empli de sororité, de positivité et d’espoir.

Le film sera sous-titré en français. Pour accéder au film et aux présentations, il vous suffit de cliquer sur le lien ici ce samedi à 20h. Vous pourrez poser vos questions via le chat de la vidéo.

Consultez le site web du festival Latino-Docs pour découvrir le programme détaillé de ces deux soirées en ligne.

Ces deux soirées de projection sont visibles en ligne sur youtube ce vendredi et samedi à partir de 20h (voir les liens ci-dessus).

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/

L'ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d'Arc

2020-11-20T20:00:00+01:00 – 2020-11-20T23:59:00+01:00

2020-11-21T20:00:00+01:00 – 2020-11-21T23:59:00+01:00

