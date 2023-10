Cinespaña 2020 Cinéma ABC Toulouse, 1 octobre 2020, Toulouse.

Cinespaña 2020 2 – 11 octobre 2020 Cinéma ABC Tarifs : billet à l’unitéLa cinémathèque de Toulouse : Plein tarif : 7,50 € / Tarif réduit : 6,50 €Abc, Gaumont Wilson, American cosmograph : Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : selon cinéma / Cultu

Avec Cinespaña, coup de projecteur sur le meilleur du cinéma espagnol du 2 au 11 octobre, qui fête cette année ses 25 ans !

Présent dans diverses salles de la métropole toulousaine et de la région Occitanie, ce festival vous fait découvrir tout un panel de films à travers une compétition de longs métrages de fiction et de documentaires, un panorama des meilleures productions de l’année, des cycles thématiques, une section jeune public avec des films d’animation et des ateliers, une section « Labo » qui se penche sur le cinéma de genre … Bref, une programmation soignée et variée, pour plaire à tous les publics.

Un voyage vitaminé vous sera proposé dans les années 1960-1980 avec le détonant cycle ¡Pánico Pop! Subversion en Espagne, des yéyés à la Movida, coproduit avec la Cinémathèque. Outre les habituelles Compétitions Fiction, Documentaire et Nouveaux Cinéastes, ce festival vous emmenera découvrir les nouvelles tendances du cinéma basque. Sans compter les rencontres littéraires ou professionnelles, les expositions, avant-premières, séances de courts ou jeune public, ateliers et projections scolaires qui rythmeront, en présentiel et en ligne, la vie de cette 25e édition, à Toulouse et en Région Occitanie.

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/ L’ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

