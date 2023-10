Ciné-Palestine Toulouse Occitanie 2020 Cinéma ABC Toulouse, 29 février 2020, Toulouse.

Ciné-Palestine Toulouse Occitanie 2020 1 – 10 mars 2020 Cinéma ABC

Festival de cinéma

Désormais bien implanté dans le paysage toulousain, Ciné-Palestine Toulouse Occitanie poursuit avec sa 6e édition l’exploration de l’univers palestinien à travers des projections de films, des rencontres, des lectures, des débats, des concerts… Parce que la Palestine n’est pas seulement le nom d’un interminable conflit mais aussi celui d’une société multiple et vivante comme en témoigne cette extraordinaire floraison cinématographique et musicale dont ce festival vous fera cette année encore l’écho.

L’événement phare de cette nouvelle édition sera l’hommage rendu par la Cinémathèque au comédien et réalisateur Mohammed Bakri, Palestinien de Nazareth qui incarne depuis plus de trente ans la Palestine, au cinéma comme au théâtre. Il sera d’ailleurs présent à Toulouse.

La programmation de cette nouvelle édition propose aussi une plongée dans l’univers singulier de Gaza, Gaza métaphore de l’oppression et de l’enfermement, mais Gaza résistante et créative, Gaza la mort, Gaza la vie, Gaza ombre et lumière.

À découvrir : de nombreux invité-es, des films surprenants comme You come from far away d’Amal Ramsis qui vous révèle l’engagement de Palestiniens dans les Brigades internationales en Espagne ; de la musique, beaucoup de musique avec Namrud-Troublemaker de Fernando Romero-Forsthuber ou bien encore Welcome to Balestine de Marion Bénet et Gauthier Simon et A magical Substance flows into me de Joumana Manna… et même de la science-fiction avec In Vitro de Larissa Sansour.

Le grand prix du Jury Cannes 2019, It Must be Heaven de Elia Suleiman sera également présenté.

Et toujours, par-delà l’Histoire, des histoires de femmes et d’hommes qui luttent, créent, inventent, pleurent et rient, en un mot vivent.

L'ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d'Arc

