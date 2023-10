Cet évènement est passé Des Images Aux Mots 2020 Cinéma ABC Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Des Images Aux Mots 2020 Cinéma ABC Toulouse, 28 janvier 2020, Toulouse. Des Images Aux Mots 2020 29 janvier – 9 février 2020 Cinéma ABC Le Festival « Des Images aux Mots » en est à sa 13e édition, et se déroulera du 29 janvier au 9 février 2020. Il a pour but de diffuser des films à thématique Lgbtqi+ qui n’ont pas encore eu leur chance dans les grands circuits de distribution. Les films sélectionnés sont pour la plupart inédits en France ; longs et courts métrages et documentaires du monde entier, mais également la mémoire du cinéma. Retrouvez la programmation sur www.des-images-aux-mots.fr Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 20 46 https://abc-toulouse.fr/ L’ABC est un cinéma associatif indépendant classé « Arts et Essai » et Jeune Public, situé à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cinéma ABC Adresse 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse

